В местные бюджеты Ростоской области поступило 126 млн рублей туристического налога

В 2025 году в бюджеты муниципалитетов Ростовской области поступило 125,8 млн рублей туристического налога. Об этом в ходе заседания регионального заксобрания сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко.

«Для устойчивого развития отрасли наряду с вложениями из федерального бюджета и частными инвестициями нам необходимы и собственные источники. Одним из таких источников, начиная с прошлого года, и стал туристический налог. Решение о том, вводить его или не вводить, принимает каждый муниципалитет самостоятельно. На сегодняшний день туристический налог в Ростовской области действует в 154-х муниципальных образованиях. По итогам первого года его поступления в местные бюджеты составили 125,8 млн рублей, что на 10% превышает намеченный прогноз. Такая позитивная динамика свидетельствует, что туристическая отрасль живет, и ее необходимо развивать»,— заявил господин Харченко.

Туристический налог в Ростовской области действует с 1 января 2025 года. По данным чиновника, согласно опросу, проведенному законодательным собранием, 42,8% респондентов согласны с введенной мерой, а 39,5% считают, что она будет эффективна.

Наталья Шинкарева