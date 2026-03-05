Сумма исков по актам коррупции в Ростовской области выросла на 44% за год

В Ростовской области в 2025 году общая сумма исков по актам коррупции составила 490 млн руб., что почти на 44% больше, чем в 2024 году, когда общий ущерб в этой сфере составлял 275 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2025 году прокурорами выявлено почти 5 тыс. нарушений в сфере коррупции, в прошлом году показатель был ненамного ниже — 4,9 тыс. правонарушений.

«Для их устранения принято более 3,1 тыс. мер реагирования (в 2024 году около 2,9 тыс.). В том числе в суд направлены исковые заявления на сумму более 490 млн руб. (в 2024 году более 275 млн)»,— отметили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в регионе к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлечено 29 госслужащих, что на 35,5% меньше, чем в 2024 году (45 человек).

В целом в 2025 году число коррупционных преступлений в Ростовской области выросло на 22,8%, до 565 эпизодов. К уголовной ответственности привлекли 119 лиц.

На 77% выросло число фактов дачи взяток, а посредничества во взяточничестве — на 78%. Кроме этого, в 2025 году зафиксировали 194 эпизода получения взяток, а средний размер взятки увеличился в два раза. Число нарушений, совершенных лицами в ходе осуществления государственной власти, выросло на 27,1%.

Наталья Белоштейн