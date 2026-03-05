Бывший замгубернатора Дона Артем Хохлов перешел на работу в аппарат президента

Начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе стал Артем Хохлов. До назначения в аппарат он занимал должность заместителя губернатора Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

С 2004 по 2015 годы Артем Хохлов работал в министерствах имущественных отношений, экономики и финансового оздоровления Ростовской области. В 2015 году он перешел на должность помощника бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В 2020 году господин Хохлов получил назначение на пост заместителя губернатора региона. В этой должности он отвечал за вопросы внутренней и молодежной политики, развитие спорта, цифровизацию, а также взаимодействие с федеральными органами власти.

Наталья Белоштейн