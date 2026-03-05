Жителя Ростовской области приговорили к пяти годам за видео с фейком об СВО

Ростовский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя региона по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе СВО (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Фигурант разместил в сети интернет видео с заведомо ложной информацией о том, что ВС РФ совершили удар по одному из ТЦ, из-за чего начался пожар, повредивший соседние постройки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Комментарии к указанному видео подсудимый «сопроводил грубой нецензурной негативной оценкой деятельности ВС РФ и командования», отметили в суде.

Свою вину фигурант в суде признал. Ему назначено пять лет колонии строгого режима и на три года запрещено заниматься стриминговой деятельностью на видеохостинговых платформах.

Наталья Белоштейн