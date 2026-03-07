17 восстаний весны

Ряд политиков и политологов считают, что война в Иране станет испытанием для всего Ближнего Востока, а ожидаемое многими падение режима аятолл запустит цепную реакцию кризисов в арабском мире. 15 лет назад регион уже сталкивался с испытаниями, тогда его стремительно меняла «арабская весна»: падали авторитарные режимы, разгорались гражданские войны, распространялся радикальный ислам. «Ъ-HyperТекст» вспомнил, как 17 разных стран преодолевали те потрясения.

Ковер революций Событиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке конца 2010 — начала 2011 года сразу была придумана масса названий и определений, от вполне безобидных «молодежных», «твиттерных» и «интернет-революций» до тревожных «революций самоубийц». Понятие «арабская весна», как назвали переход от авторитаризма к демократии, этимологией обязано «веснам» прошлого: в ХIХ веке в Европе под общим названием «Весна народов» бушевали революции антифеодального и национально-освободительного характера, а в ХХ веке «весна» пришла в Чехословакию, правда, ненадолго — либерализацию пресекли советские танки. Вопреки ожиданиям, «весна по-арабски» не привела к кардинальной смене элит или росту уровня свобод, однако напрасной все же не была — гражданское общество на Ближнем Востоке поменялось во многом, население региона поверило в возможность перемен и силу протеста, а власти научились реагировать, пусть и не всегда, на рост протестных настроений. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В экспертной среде «арабская весна» — это не просто серия протестов, синхронно вспыхнувших в почти двух десятках стран, а целое системное социальное явление: комбинации глобальных, региональных, культурных, религиозных факторов; синтез структурных проблем и конкретных триггеров. Проблемы и факторы можно консолидировать в четырех блоках. Социально-экономический кризис Сказались последствия мирового экономического кризиса 2008-го. Так, в Египте цены на продовольствие в 2008–2010 годах выросли на 37%. В предшествующие «весне» годы во многих странах региона вспыхивали протесты и голодные бунты. Государственные структуры обвинялись в коррумпированности — клан президента Туниса Бена Али, например, контролировал до 40% экономики страны. Высокообразованная молодежь страдала от безработицы и отсутствия социальных лифтов. Политический застой Негодование у населения и элит вызывали долгое пребывание у власти одного и того же правителя или династии (так, Муаммар Каддафи был фактическим лидером Ливии с 1969 года), имитация демократической выборности и заблокированные политические системы. Опорой многих режимов был аппарат насилия (скажем, в Сирии чрезвычайное положение действовало с 1963 года), что лишало граждан легальных возможностей протеста. Факторы демографические и религиозные Регион столкнулся с так называемым молодежным бугром — более 60% населения в арабских странах составляли люди моложе 30 лет, тогда как именно молодежь наиболее склонна к радикализму. Среди дестабилизирующих факторов называлось присутствие в обществе определенной доли неженатых мужчин, также более склонных к вовлечению в протестные действия. В некоторых странах (Саудовской Аравии, Бахрейне) волнения катализировали религиозные меньшинства, особую роль сыграл конфликт между шиитами и суннитами, начавшийся еще в VII веке из-за разногласий о преемнике пророка Мухаммеда. Технологический катализатор С «арабской весны», подчеркивают эксперты, начался осознанный и устойчивый интерес власти к социальным сетям и их контролю. Новые технологии помогли протестующим увидеть друг друга. Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Twitter (сейчас — X) стали инструментом координации, агитации и распространения протестной мобилизации. Кроме того, молодежь имела доступ к спутниковым каналам (в особенности к Al Jazeera), что разрушало монополию государства на информацию. «Народ хочет падения режима» — главный лозунг демонстрантов в арабском мире. Режимы, как правило, отвечали либо силовым подавлением, либо уступками, в результате чего либо терпели крах, либо переживали кризис, реже — преодолевали волнения без особых последствий. После начала «весны» некоторые наблюдатели и непосредственные участники провозгласили интернет разносчиком революций, а народные волнения — продуктом внешнего влияния. На деле протесты рождались из противоречий внутри каждой отдельной страны, но «спусковой крючок» все же был — им оказалось самосожжение Мухаммеда Буазизи в Тунисе.

1. Тунис Население в 2010 году: 10,9 млн человек

10,9 млн человек Начало волнений: 17 декабря 2010 года

17 декабря 2010 года Погибшие: около 200 человек 17 декабря 2010 года 26-летний уличный торговец овощами Мухаммед Буазизи вышел на центральную площадь города Сиди-Бузид, встал перед зданием мэрии, облил себя горючим и поджег. Поступку предшествовал конфликт с полицией: из-за отсутствия лицензии у Буазизи конфисковали товар и запретили торговлю, а возглавлявшая отряд правоохранителей женщина публично ударила мужчину по лицу. Подобного оскорбления он снести не мог и обратился за помощью в мэрию. Чиновники бездействовали, тогда торговец решил публично свести счеты с жизнью. После смерти Мухаммеда Буазизи (он умер от ожогов 4 января 2011 года) народное недовольство и охватило всю страну. Протестующие громили полицейские участки, полиция применяла оружие. Гибель Буазизи породила череду аналогичных самоубийств: в знак протеста сводили счеты с жизнью торговцы, студенты, пенсионеры. Масла в огонь подлил сайт WikiLeaks, опубликовав материалы о покрывавшем коррупцию президенте Зин аль-Абидине бен Али, правившем страной 23 года. Быстро протесты против качества жизни превратились в протесты против правительства. Еще утром 14 января президент его распустил, ввел чрезвычайное положение (ЧП), объявил о внеочередных выборах и призвал народ не поддаваться на провокации «экстремистов и террористов», но уже вечером того же дня навсегда улетел в Саудовскую Аравию. После его бегства в стране прошли первые демократические выборы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Тунисе, 14 января 2011 года Фото: LUCAS DOLEGA / EPA / ТАСС Столкновения демонстрантов с полицией, 14 января 2011 года Фото: LUCAS DOLEGA / EPA / ТАСС Слезоточивый газ в толпе протестующих, 14 января 2011 года Фото: Christophe Ena / AP Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Тунисе, 14 января 2011 года Фото: LUCAS DOLEGA / EPA / ТАСС Столкновения демонстрантов с полицией, 14 января 2011 года Фото: LUCAS DOLEGA / EPA / ТАСС Слезоточивый газ в толпе протестующих, 14 января 2011 года Фото: Christophe Ena / AP Тунис считается первым и самым удачным примером транзита власти «арабской весны», однако стране пока не удалось восстановить экономическую стабильность, а нынешнего президента Кайса Саида регулярно обвиняют в обнулении достижений — к примеру, за критику президента в соцсетях в 2024 году суд Туниса приговорил 56-летнего рабочего к смертной казни.

2. Алжир Население в 2010 году: 36,2 млн человек

36,2 млн человек Начало волнений: 29 декабря 2010 года

29 декабря 2010 года Погибшие: 8 человек Опыт быстрого свержения власти в Тунисе вдохновил людей в других арабских странах выйти на улицу. Алжира «арабская весна» коснулась лишь слегка. Свежи в памяти населения были гражданская война и исламистский террор 1990-х годов, поэтому расшатывать ситуацию в стране, которая только начала выбираться из хаоса, желающих практически не было. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Алжире, 12 февраля 2011 года Фото: MOHAMED MESSARA / EPA / ТАСС Разгон демонстрантов, 7 января 2011 года Фото: ZEBAR Nacerdine / Gamma-Rapho / Getty Images Демонстрация оппозиционного альянса «Национальная координация за перемены и демократию», 19 февраля 2011 года Фото: ZEBAR Nacerdine / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Алжире, 12 февраля 2011 года Фото: MOHAMED MESSARA / EPA / ТАСС Разгон демонстрантов, 7 января 2011 года Фото: ZEBAR Nacerdine / Gamma-Rapho / Getty Images Демонстрация оппозиционного альянса «Национальная координация за перемены и демократию», 19 февраля 2011 года Фото: ZEBAR Nacerdine / Gamma-Rapho / Getty Images В Алжире было зарегистрировано несколько случаев самосожжения. На массовые волнения, вызванные безработицей, нехваткой жилья и ценовой политикой, президент Абдель-Азиз Бутефлика ответил отменой ЧП, введенного еще в 1992 году и ограничивавшего гражданские свободы. Власть удавалось сохранять, пока в стране не подросло новое поколение алжирцев, жаждущих перемен. Спустя восемь лет 82-летний господин Бутефлика, управлявший Алжиром 20 лет, ушел в отставку на фоне так называемой арабской весны 2.0.

3. Ливия Население в 2011 году: 6 млн человек

6 млн человек Начало волнений: 15 января 2011 года

15 января 2011 года Погибшие: от 20 до 50 тыс. человек Одна из причин волнений в богатой нефтью Ливии — давние этнические разногласия между племенами, населяющими провинции Киренаика и Триполитания. Страной к тому моменту более 40 лет правил Муаммар Каддафи — уроженец последней, тогда как представители первой до политики не допускались. Волнения начались после победы революции в Тунисе, но массовые протесты и столкновения с полицией — после ареста в феврале 2011-го известного правозащитника Фетхи Тербиля. 17 февраля противники режима организовали День гнева —демонстрации в пяти крупных городах; затем протесты охватили всю Ливию. Их подавили жестко, что привело к созданию повстанцами Переходного национального совета и началу полномасштабной гражданской войны. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Противники Муаммара Каддафи в ливийском городе Налут, 27 февраля 2011 года Фото: FRED DUFOUR / AFP Раненый повстанец в ливийском Бреге, 2 марта 2011 года Фото: John Moore / Getty Images Запуск крылатой ракеты Tomahawk с американского эсминца в ходе военной операции США и международной коалиции в Ливии, 29 марта 2011 года Фото: Monika Hess / US NAVY / AFP Следующая фотография 1 / 3 Противники Муаммара Каддафи в ливийском городе Налут, 27 февраля 2011 года Фото: FRED DUFOUR / AFP Раненый повстанец в ливийском Бреге, 2 марта 2011 года Фото: John Moore / Getty Images Запуск крылатой ракеты Tomahawk с американского эсминца в ходе военной операции США и международной коалиции в Ливии, 29 марта 2011 года Фото: Monika Hess / US NAVY / AFP Отличительная черта революции в Ливии — вмешательство стан НАТО. С марта по октябрь они оказывали воздушную поддержку силам оппозиции и помогли свергнуть режим «братского вождя». 20 октября повстанцы захватили и убили Муаммара Каддафи (кадры транслировала Al Jazeera), однако хаос не прекратился. Как государство Ливия фактически перестала существовать, скатилась в социально-экономическую бездну и стала плацдармом для террористических группировок. В 2014 году началась новая гражданская война. Страна остается расколотой до сих пор. На 2021 год были намечены первые в истории Ливии президентские выборы, но они так и не состоялись. Баллотироваться тогда собирался сын Каддафи Сейф-уль-Ислам, в феврале 2026-го он был убит в результате покушения.

4. Иордания Население в 2011 году: 7,1 млн человек

7,1 млн человек Начало волнений: 14 января 2011 года

14 января 2011 года Погибшие: 2 человека В Иордании можно было наблюдать относительно спокойный сценарий. Социальная база протеста — безработная интеллигенция и студенты, которые требовали экономических реформ и либерализации избирательной системы. По форме правления Иордания — конституционная монархия, с 1999 года страной правит король Абдалла II, при этом речи о его свержении не шло, протестующие были недовольны лишь премьер-министром и правительством. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протестующие блокируют главную автомагистраль Иордании, соединяющую столицу и север страны со всеми городами юга. 12 октября 2011 года Фото: Salah Malkawi / Getty Images Митинг в «День гнева», 25 февраля 2011 года Фото: Salah Malkawi / Getty Images Протесты в Иордании, 15 июля 2011 года Фото: Salah Malkawi / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Протестующие блокируют главную автомагистраль Иордании, соединяющую столицу и север страны со всеми городами юга. 12 октября 2011 года Фото: Salah Malkawi / Getty Images Митинг в «День гнева», 25 февраля 2011 года Фото: Salah Malkawi / Getty Images Протесты в Иордании, 15 июля 2011 года Фото: Salah Malkawi / Getty Images Чтобы избегать кровопролития, монарх за полтора года распускал правительство четыре раза и сбивал протестные волны финансовыми вливаниями — выделил $0,5 млрд на регулирование цен на топливо и товары первой необходимости, а также заручился поддержкой Саудовской Аравии в виде $1,6 млрд.

5. Оман Население в 2011 году: 3 млн человек

3 млн человек Начало волнений: 17 января 2011 года

17 января 2011 года Погибшие: около 10 человек Оман, считающийся одной из самых спокойных и политически стабильных арабских стран, кризис стороной не обошел, однако все проходило без политических лозунгов. Протестующие требовали повышения минимального уровня зарплаты, выдачи льготных кредитов молодежи для создания семьи и кредитной амнистии по жилищным займам — бремени для большинства поданных султаната. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Омане, 28 февраля 2011 года Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters Протестующие у пострадавшего от пожара дома главы города Сохар, 27 февраля 2011 года Фото: Karim SAHIB / AFP Солдаты ВС Омана в охваченном протестами городе Сохар, 1 марта 2011 года Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Омане, 28 февраля 2011 года Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters Протестующие у пострадавшего от пожара дома главы города Сохар, 27 февраля 2011 года Фото: Karim SAHIB / AFP Солдаты ВС Омана в охваченном протестами городе Сохар, 1 марта 2011 года Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters Поначалу демонстранты устраивали мирные «зеленые марши» и сидячие забастовки, но спустя месяц протестов пошли дальше: 28 февраля в портовом городе Сохар активисты сожгли гипермаркет и заблокировали въезд в хаб нефтепродуктов. После этого к разгону демонстраций присоединилась армия с танками, однако крупных столкновений удалось избежать. В итоге султан Кабус бен Саид (к тому моменту находился на троне 40 лет) пошел на уступки: заменил треть Кабинета министров, расширил полномочия парламента, пообещал создать 50 тыс. рабочих мест и выплачивать ежемесячное пособие по безработице.

6. Саудовская Аравия Население в 2011 году: 26,1 млн человек

26,1 млн человек Начало волнений: 21 января 2011 года

21 января 2011 года Погибшие: около 50 человек В одной из богатейших стран мира основными причинами протестов стали не требования улучшения жизни, а политические и конфессиональные вопросы. Государственная религия в Саудовской Аравии — суннитское направление ислама в его ваххабитской трактовке, но помимо суннитов в стране живут сотни тысяч шиитов (10–15% населения). С точки зрения ваххабизма последние — не истинные мусульмане, в связи с чем их права систематически нарушаются. В январе 2011 года акт самосожжения совершил 65-летний мужчина, желая, по данным СМИ, привлечь внимание к проблеме дискриминации шиитов. С февраля мусульмане-шииты регулярно выходили на улицы. Акции подавлялись, сопровождались столкновениями с полицией и арестами. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Саудовской Аравии, 10 марта 2011 года Фото: AP Митинг саудовских шиитов в прибрежном городе Аввамия провинции Катиф, 3 марта 2011 года Фото: Zaki Ghawas / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Протесты в Саудовской Аравии, 10 марта 2011 года Фото: AP Митинг саудовских шиитов в прибрежном городе Аввамия провинции Катиф, 3 марта 2011 года Фото: Zaki Ghawas / Reuters Вскоре к шиитам присоединились и либералы-сунниты. В соцсетях началась кампания с призывом о превращении страны из абсолютной монархии в конституционную. В ответ король Абдалла II объявил о реализации пакета финансовых льгот в размере $35 млрд, однако политические активисты назвали это подачкой, настаивая на реформах и либерализации законодательства о правах женщин. Весной 2011-го активистка Манал аль-Шариф организовала кампанию за право вождения женщинами автомобиля. Осенью король объявил: с 2015 года женщины смогут выставлять свою кандидатуру на муниципальных выборах и голосовать. Для государства, придерживающегося самых строгих правил в отношении половой сегрегации, эта реформа представлялась гигантским шагом вперед. Несмотря на то что волнения в стране продолжались до конца 2012 года, особых успехов протестующие добиться не смогли. Власти объявили амнистию для незначительной части политзаключенных и пообещали провести реформы политической системы, которые так и не были реализованы. Вопрос прав шиитского населения также остался нерешенным.

7. Египет Население в 2011 году: 85 млн человек

85 млн человек Начало волнений: 25 января 2011 года

25 января 2011 года Погибшие: свыше 800 человек Менее чем через месяц после бегства президента Туниса в Саудовскую Аравию в отставку ушел его египетский коллега Хосни Мубарак. Правил он 30 лет и имел прозвище Фараон. 17 января египетский студент совершил самосожжение перед зданием парламента в Каире, а уже 25-го на центральную площадь столицы — Тахрир (араб. «Освобождение») вышло 15 тыс. человек. Кроме отставки президента они требовали отмены ЧП, которое было введено еще в 1981-м, борьбы с безработицей, решения проблемы нехватки жилья, свободу слова и повышения уровня жизни. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участник антиправительственного митинга у горящей баррикады в Каире, 28 января 2011 года Фото: Goran Tomasevic / Reuters Протесты в Египте, 25 января 2011 года Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Столкновения протестующих с полицией, 28 января 2011 года Фото: Goran Tomasevic / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Участник антиправительственного митинга у горящей баррикады в Каире, 28 января 2011 года Фото: Goran Tomasevic / Reuters Протесты в Египте, 25 января 2011 года Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Столкновения протестующих с полицией, 28 января 2011 года Фото: Goran Tomasevic / Reuters Чтобы сбить протест, власти прибегали к различным мерам: арестовывали лидеров оппозиции (основной оппозиционной силой были подпольные исламисты), блокировали интернет и мобильную связь, вводили комендантский час. Митинги и беспорядки не утихали. Протестующие жгли полицейские участки, здания администрации, офисы правящей партии. 29 января президент распустил правительство, 11 февраля передал власть военным, а позже предстал перед судом — за убийство и коррупцию. «Революция пирамид» социально-политической стабильности в Египет не принесла — в 2012-м президентом стал Мухаммед Мурси, поддерживаемый организацией «Братья-мусульмане» (признана в РФ террористической и запрещена). Его политика исламизации страны в 2013 году привела к новым протестам и смене власти в результате военного переворота.

8. Сирия Население в 2011 году: 22,5 млн человек

22,5 млн человек Начало волнений: 26 января 2011 года

26 января 2011 года Погибшие: около 700 тыс. человек По Сирии «арабская весна» ударила сильнее всего. После прихода к власти партии «Баас» в 1963 году в стране действовал закон о ЧП, который устанавливал цензуру в СМИ, разрешал силовикам свободно следить за людьми, задерживать и допрашивать. Оппозиционные силы, добивавшиеся проведения политических реформ, в качестве одного из основных требований выдвигали как раз отмену закона о ЧП. Первым же требованием было отставка президента Башара Асада, чей клан правил 40 лет. Некоторые специалисты отмечают, что волнения в Сирии стали результатом засухи 2006–2007 годов и вызванной ей внутренней миграции. В 2010-м, по оценкам ООН, на грани голода оказалось до 1 млн сирийцев, вследствие чего население сельских районов перемещалось на окраины крупных городов — эти неразвитые, густозаселенные поселения и стали в итоге очагами протестных настроений. Массовые протесты начались 15 марта в городе Дераа, повод — арест подростков, решившихся написать протестный лозунг на стене одного из домов. Демонстранты сожгли несколько зданий госучреждений, после чего в город ввели войска — были убиты около 100 мирных жителей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Сирии, 23 марта 2011 года Фото: Hussein Malla / AP Сгоревший в ходе беспорядков зал суда города Дараа, 21 марта 2011 года Фото: Hussein Malla / AP Столкновения между сторонников и противников президента Сирии в Дамаске, 25 марта 2011 года Фото: Muzaffar Salman / AP Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Сирии, 23 марта 2011 года Фото: Hussein Malla / AP Сгоревший в ходе беспорядков зал суда города Дараа, 21 марта 2011 года Фото: Hussein Malla / AP Столкновения между сторонников и противников президента Сирии в Дамаске, 25 марта 2011 года Фото: Muzaffar Salman / AP Башар Асад был уверен, что страна стала жертвой иностранного заговора, но на уступки пошел: разрешил свободный доступ к заблокированным с 2007 года соцсетям и YouTube, отменил режим ЧП и амнистировал многих политзаключенных. Должного эффекта не последовало, и в стране разгорелась гражданская война, жертвами которой только среди мирного населения стали более 300 тыс. человек. На территории Сирии одновременно действовали правительственная армия, силы оппозиции, поддерживаемая Ираном «Хезболла», курдские повстанцы и террористические ячейки. К 2014 году треть страны захватило «Исламское государство» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). В 2014-м военную операцию против террористов в Сирии начали США, а через год свою операцию организовала Россия, выступив на стороне правительственных сил. В итоге Башар Асад удерживал власть еще десять лет, став ключевым союзником Москвы на Ближнем Востоке. В 2024-м в ходе стремительного наступления оппозиции режим пал, а сам господин Асад бежал в Россию.

9. Йемен Население в 2011 году: 27,5 млн человек

27,5 млн человек Начало волнений: 27 января 2011 года

27 января 2011 года Погибшие: более 90 тыс. человек Современная Йеменская Республика существует с 1990 года — тогда под властью Али Абдаллы Салеха произошло объединение Северного (шиитского) и Южного (суннитского) Йемена. С тех пор одна из самых бедных стран арабского мира пережила несколько гражданских конфликтов, значительную роль в которых играли хуситы — пользующееся поддержкой Ирана военизированное движение шиитов. Когда до Йемена добралась «арабская весна», страна вела войну с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и сдерживала мятежи шиитов и сепаратистов. 27 января на улицы столицы — города Сана вышли тысячи человек с требованием демократизации политической системы и отставки президента, который находился у власти более 30 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Йемене, 7 апреля 2011 года Фото: Ammar Awad / Reuters Столкновение протестующих с йеменскими солдатами, 7 апреля 2011 года Фото: Khaled Abdullah / Reuters Митинг с требованием отставки президента Йемена Али Абдуллы Салеха в городе Таиз, 17 апреля 2011 года Фото: Khaled Abdullah / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Йемене, 7 апреля 2011 года Фото: Ammar Awad / Reuters Столкновение протестующих с йеменскими солдатами, 7 апреля 2011 года Фото: Khaled Abdullah / Reuters Митинг с требованием отставки президента Йемена Али Абдуллы Салеха в городе Таиз, 17 апреля 2011 года Фото: Khaled Abdullah / Reuters Президент заявил, что не собирается отдавать власть до 2013 года, когда закончится срок его полномочий. Протесты он подавлял силой. В марте после гибели 50 человек от рук сторонников президента Салех ввел в стране ЧП. Вскоре на сторону протестующих перешли десятки офицеров армии Йемена. В июне 2011 года хуситы обстреляли президентский дворец — Али Абдалла Салех был ранен и эвакуирован в Саудовскую Аравию. Спустя три месяца он подписал с оппозицией договор о передаче власти вице-президенту страны Абд-Раббу Мансуру Хади (2012–2022). Господин Салех был убит хуситским снайпером выстрелом в голову в 2017 году. В 2014 году внутриисламская борьба между суннитами и хуситами привела к полномасштабной гражданской войне, которая продолжается до сих пор. Сегодня Йемен разделен надвое и переживает гуманитарную катастрофу — люди гибнут не только в ходе военного конфликта, но и от голода, эпидемий.

10. Судан Население в 2011 году: 35 млн человек

35 млн человек Начало волнений: 30 января 2011 года

30 января 2011 года Погибшие: 200 человек Движущая сила протестов в Судане — студенты. В конце января 2011 года на столичные улицы Хартума их вышло около 15 тыс. Один студент был избит до смерти представителями сил правопорядка. Чтобы ослабить напряженность, президент Омар аль-Башир, возглавляющий страну 22 года, пообещал, что не будет баллотироваться на новый срок в ходе следующих президентских выборов в 2015 году. В то время как «арабская весна» распространялась по арабскому миру, в Судане с успехом шел референдум по вопросу отделения южных провинций, чему предшествовал многолетний межэтнический конфликт. Летом 2011 года Южный Судан стал независимым государством и вместе с 644 тыс. кв. км Судан северный потерял три четверти нефтяных месторождений. Чтобы преодолеть кризис, правительство ввело жесткие меры экономии, что тем не менее не помогло избежать кризиса — и привело к новому витку протестов летом 2012 года. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тяжеловооруженные полицейские патрулируют улицы столицы Судана, 30 января 2011 года

Фото: Stringer / Reuters Тяжеловооруженные полицейские патрулируют улицы столицы Судана, 30 января 2011 года

Фото: Stringer / Reuters Масштабные репрессии помогли президенту удержать власть. Несмотря на обещание, данное в 2011-м, господин Аль-Башир не мог сопротивляться народной поддержке — в 2015 году он пошел на выборы и был переизбран с результатом 94,05%. Спустя четыре года на фоне очередных антикризисных протестов президента свергли военные и отправили в тюрьму.

11. Джибути Население в 2011 году: 900 тыс. человек

900 тыс. человек Начало волнений: 30 января 2011 года

30 января 2011 года Погибшие: 2 человека В 1977 году Джибути обрела независимость от Франции, а ее первым президентом стал Хасан Гулед Аптидон. В 1999 году он передал власть своему племяннику Исмаилу Омару Гелле. Тот успешно переизбрался в 2005 году, а в 2010-м внес поправки в конституцию, получив право вновь идти на выборы. Смелое решение вызвало волну антиправительственных протестов, которая усилилась на фоне общерегионального кризиса. 18 февраля 2011 года порядка 25 тыс. человек собрались на стадионе в центре Джибути с намерением оставаться там до тех пор, пока президент не сложит полномочия. С наступлением темноты полиция разогнала митинг. Последующие демонстрации также быстро подавлялись — правоохранители применяли слезоточивый газ, резиновые пули. К концу месяца арестовали 300 предполагаемых организаторов митингов, и протесты утихли. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Джибути Исмаил Омар Гелле на Конференции ООН по изменению климата в Дубае, 2023 год

Фото: Amr Alfiky / Reuters Президент Джибути Исмаил Омар Гелле на Конференции ООН по изменению климата в Дубае, 2023 год

Фото: Amr Alfiky / Reuters Непосредственно перед выборами, намеченными на апрель 2011 года, из Джибути выслали иностранных наблюдателей. Господин Гелле успешно переизбирался не только в 2011-м, но и в 2016, и 2021 годах.

12. Бахрейн Население в 2011 году: 1,2 млн человек

1,2 млн человек Начало волнений: 14 февраля 2011 года

14 февраля 2011 года Погибшие: 120 человек Бахрейн — одна из главных площадок извечного суннитско-шиитского противостояния. 70% живущих в королевстве мусульман шииты, однако власть принадлежит суннитскому меньшинству. Это и привело к протестам, когда шииты восстали против руководства страны. 18 февраля 2011 года несколько тысяч бахрейнцев разбили палаточный лагерь на Жемчужной площади в столице страны Манаме. Позднее площади дали имя Тахрир — по аналогии с «революционной» площадью в Каире. Король Хамад бен Иса Аль-Халифа (правит с 2002 года) освободил из тюрьмы несколько шиитских политзаключенных, но на большие уступки не пошел — полиция не раз пыталась безуспешно «зачистить» площадь. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протестующие на Жемчужной площади в столице Бахрейна, 15 февраля 2011 года Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Бахрейнские войска у Жемчужной площади, 19 февраля 2011 года Фото: Caren Firouz / Reuters Похороны убитого полицией шиитского демонстранта, 18 февраля 2011 года Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Протестующие на Жемчужной площади в столице Бахрейна, 15 февраля 2011 года Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Бахрейнские войска у Жемчужной площади, 19 февраля 2011 года Фото: Caren Firouz / Reuters Похороны убитого полицией шиитского демонстранта, 18 февраля 2011 года Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Массовые протесты удалось остановить вводом военного контингента Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Уже в марте выступления подавили, а на Жемчужной площади снесли монумент, который к тому времени стал для протестующих символом борьбы.

13. Кувейт Население в 2011 году: 3,1 млн человек

3,1 млн человек Начало волнений: 19 февраля 2011 года

19 февраля 2011 года Погибшие: без жертв 18 января 2011 года эмир Катара Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (2006–2020) назначил всем гражданам страны единовременную выплату в размере 1000 динаров ($3,6 тыс.). Официально акция была приурочена к 20-й годовщине освобождения Кувейта от оккупационных иракских сил, однако наблюдатели усмотрели в ней попытку властей задобрить оппозиционно настроенных поданных на фоне «арабской весны». Щедростью не были одарены бедуины (в переводе с арабского — «неграждане») — ущемленные в правах лица без гражданства, коих в Кувейте проживает от 100 до 300 тыс. В феврале бедуины устроили демонстрации в нескольких городах, обвинив правительство в дискриминации, а в марте на улицы столицы Кувейта вышла молодежь, требуя уже политических реформ и отставки правительства. Митинги разгоняла армия. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Кувейте, 8 марта 2011 года Фото: Gustavo Ferrari / AP Штурм здания парламента Кувейта, 16 ноября 2011 года Фото: Nasser Waggi / AP Спецподразделения полиции Кувейта на протестной акции бедуинов в городе Эль-Джахра, 13 января 2012 года Фото: Nasser Waggi / AP Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Кувейте, 8 марта 2011 года Фото: Gustavo Ferrari / AP Штурм здания парламента Кувейта, 16 ноября 2011 года Фото: Nasser Waggi / AP Спецподразделения полиции Кувейта на протестной акции бедуинов в городе Эль-Джахра, 13 января 2012 года Фото: Nasser Waggi / AP Новый виток протестов начался осенью. Демонстранты, возмущенные коррупцией в правительстве и требующие отставки премьер-министра, захватили здание парламента и спели в нем национальный гимн. Под давлением оппозиции правительство ушло в отставку, а позже эмир распустил парламент.

14. Марокко Население в 2011 году: 32,9 млн человек

32,9 млн человек Начало волнений: 20 февраля 2011 года

20 февраля 2011 года Погибшие: 9 человек В Марокко, где власть короля Мухаммеда VI была почти абсолютна, протесты проводились под лозунгом «Долой самодержавие». 20 февраля на улицы вышли 40 тыс. человек. Несколько раз мирные демонстрации перерастали в столкновения с полицией и беспорядки. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Марокко, 20 марта 2011 года Фото: Abdeljalil Bounhar / AP Разгон демонстрации в столице Марокко, 22 мая 2011 года Фото: Abdeljalil Bounhar / AP Раненый участник антиправительственной акции в Касабланке, 29 мая 2011 года Фото: Abdeljalil Bounhar / AP Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Марокко, 20 марта 2011 года Фото: Abdeljalil Bounhar / AP Разгон демонстрации в столице Марокко, 22 мая 2011 года Фото: Abdeljalil Bounhar / AP Раненый участник антиправительственной акции в Касабланке, 29 мая 2011 года Фото: Abdeljalil Bounhar / AP Мухаммед VI власть сохранил, правит с 1999 года до сих пор. В отличие от большинства свои коллег, он пообещал народу кардинальную конституционную реформу, сформировал комиссию для разработки поправок, а в дополнение сократил тюремные сроки 200 политзаключенным. 1 июля в Марокко прошел референдум, на котором 98,5% избирателей высказались за реформу конституции: парламент получил больше прав, судебная власть — независимость, берберский язык (берберы — коренные жители Северной Африки) — официальный статус наряду с арабским. Протестное движение сочло реформу недостаточной и призвало к продолжению демонстраций, однако их активность вскоре пошла на спад.

15. Мавритания Население в 2011 году: 3,4 млн человек

3,4 млн человек Начало волнений: 25 февраля 2011 года

25 февраля 2011 года Погибшие: 3 человека Хотя Мавритания официально отменила рабство в 1981 году, на практике оно там все еще существует. В 2011-м около 20% населения страны (600 тыс. человек) были рабами. Эта проблема стала одной из основных тем протестов. Демонстранты требовали правовых, политических и экономических реформ от президента Мохаммеда ульд Абдель-Азиза (2009–2019), пришедшего к власти в результате военного переворота. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз у отеля «Тибести» на фоне антиправителственного митинга, 11 апреля 2011 года

Фото: Ben Curtis / AP Президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз у отеля «Тибести» на фоне антиправителственного митинга, 11 апреля 2011 года

Фото: Ben Curtis / AP Первые акции протеста начались следом за революцией в Тунисе. По примеру Мухаммеда Буазизи 46-летний бизнесмен Якуб Ульд Дахуд сжег себя перед президентским дворцом, мотивировав поступок бушующей в стране несправедливостью. Первая массовая акция прошла 25 февраля, породив в сети антирежимное движение под таким же названием — «25 февраля». Оппозиция выдвинула ряд требований к властям, в частности: вывод военных из политики, создание национального агентства по борьбе с рабством и реформу законодательства о СМИ. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разгон протестующих слезоточивым газом в столице Мавритании, 26 мая 2012 года

Фото: Joe Penney / Reuters Разгон протестующих слезоточивым газом в столице Мавритании, 26 мая 2012 года

Фото: Joe Penney / Reuters Результатов протестное движение, состоящее в основном из молодежи, не добилось. Виной тому стали раскол в оппозиции, репрессии и успешная работа властей по подавлению инакомыслия. В 2019 году в стране произошла первая мирная передача власти — президентом был избран экс-министр обороны, а Мохаммед ульд Абдель-Азиз вскоре сел в тюрьму за незаконное обогащение.

16. Западная Сахара Население в 2011 году: 500 тыс. человек

500 тыс. человек Начало волнений: 9 октября 2010 года

9 октября 2010 года Погибшие: около 50 человек Большинство исследователей считают непосредственным началом «арабской весны» самосожжение Мухаммеда Буазизи в Тунисе, однако ряд наблюдателей, в том числе знаменитый лингвист и политический мыслитель Ноам Хомский, называют отправной точкой события в Западной Сахаре. Проблеме международно-правового статуса Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) уже полвека. САДР — частично признанное государство, провозглашенное в 1976 году на территории бывшей испанской колонии. Сегодня большая часть территории республики оккупирована Марокко. Народный освободительный «Фронт Полисарио» требует проведения референдума под эгидой ООН по самоопределению этой территории. В октябре 2010 года группа молодых сахрави (западно-сахарский народ) разбила лагерь Гдейм-Изик в нескольких километрах от марокканского города Эль-Аюн на спорной территории. Жители лагеря, население которого за месяц достигло 20 тыс. человек, протестовали против дискриминации, бедности и нарушений прав человека в отношении местных жителей. Позже лозунги стали политическими — протестующие потребовали предоставления независимости Западной Сахаре. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Солдаты повстанческого фронта «Фронт Полисарио», выступающие за независимость Западной Сахаре, во время военного парада в деревне Тифарити, 27 февраля 2011 год Фото: Arturo Rodriguez / AP Митинг сахарави против властей Марокко, 28 февраля 2011 года Фото: Arturo Rodriguez / AP Следующая фотография 1 / 2 Солдаты повстанческого фронта «Фронт Полисарио», выступающие за независимость Западной Сахаре, во время военного парада в деревне Тифарити, 27 февраля 2011 год Фото: Arturo Rodriguez / AP Митинг сахарави против властей Марокко, 28 февраля 2011 года Фото: Arturo Rodriguez / AP 8 ноября лагерь был захвачен и разогнан марокканской полицией. Десятки людей погибли, около 3 тыс. человек были арестованы. Через два месяца на волне общего кризиса в регионе протесты вспыхнули с новой силой, однако видимых результатов достигнуть сахрави так и не удалось.

17. Ливан Население в 2011 году: 4,14 млн человек

4,14 млн человек Начало волнений: 27 февраля 2011 года

27 февраля 2011 года Погибшие: около 700 человек Протесты в Ливане, известные как Восстание достоинства, начались с призывов к отмене существующей более полувека системе правления — конфессионализма. Демонстранты ратовали за «свержение сектантского режима» и создание светского государства. Ливанское население делится на суннитское, шиитское и христианское (марониты). Демографическая ситуация отражает особую политическую систему, которая подразумевает организацию власти в соответствии с делением общества на религиозные общины: президентом страны должен быть маронит, премьер-министром — суннит, спикером парламента — шиит. В шиитской общине Ливана доминирует проиранская «Хезболла», которая фактически контролирует границу страны с Израилем. В марте 2011 года десятки тысяч людей вышли на площадь Мучеников в Бейруте, требуя, чтобы «Хезболла» разоружилась и интегрировалась в ливанскую армию. Ситуация обострилась летом, когда в ливанском Триполи начались столкновения между сторонниками и противниками сирийского президента Башара Асада. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ливанские солдаты на перекрытой протестующими дороге у Бейрута, 25 января 2011 года Фото: Mohammed Zaatari / AP Протесты в Ливане, 20 марта 2011 года Фото: Bilal Hussein / AP Аресты участников забастовки в Бейруте, 28 апреля 2011 года Фото: Bilal Hussein / AP Следующая фотография 1 / 3 Ливанские солдаты на перекрытой протестующими дороге у Бейрута, 25 января 2011 года Фото: Mohammed Zaatari / AP Протесты в Ливане, 20 марта 2011 года Фото: Bilal Hussein / AP Аресты участников забастовки в Бейруте, 28 апреля 2011 года Фото: Bilal Hussein / AP Исторически, географически и культурно Ливан тесно связан с Сирией — обе страны входили в состав одной провинции Османской империи, а затем — французского мандата. Общее прошлое способствовало установлению прочных связей между государствами. Позже в противостояние вступили исламистские группировки и сирийская армия. Конфликт, сопровождающийся терактами, закончился лишь в 2017 году. На фоне гражданской войны в Сирии Ливан принял более миллиона беженцев, что колоссально нагрузило его инфраструктуру и экономику. В 2020 году страна объявила дефолт, а правительство в полном составе ушло в отставку.

Текст: Андрей Егупец