Zeit: Асад в Москве проводит часы за онлайн-играми

Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший в России убежище, живет вместе с семьей в «Москва-Сити», сообщает немецкая газета Die Zeit. Издание ссылается на источник из ближайшего окружения семьи господина Асада. По его словам, экс-президент проводит часы за онлайн-играми.

Как утверждает собеседник издания, Башар Асад живет «в трех квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-видеоиграми». Источник рассказал, что экс-президент Сирии иногда останавливается на своей вилле в Подмосковье, но в целом он со своей семьей «может свободно передвигаться по Москве» под присмотром телохранителей из частной охранной компании.

По информации Die Zeit, семье Башара Асада принадлежит почти 20 квартир в Москва-Сити. Издание опубликовало фото комплекса «Город столиц»: утверждается, что квартиры расположены в левой башне «Москва» высотой 76 этажей. Источник издания добавил, что в общей сложности в России сейчас проживает около 1,2 тыс. сирийских офицеров, наиболее обеспеченные из них — также в Москве.

В 2019 году Financial Times (FT) писала, что родственники Башара Асада купили как минимум 19 квартир класса люкс в районе «Москва-Сити». По данным FT, господин Асад отправил почти 2 т евро и долларов в Москву в 2018–2019 годах.

В декабре 2024-го к власти в Сирии пришло новое правительство во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Башар Асад уехал из страны и получил политическое убежище в России. В октябре в Сирии прошли первые после смены режима парламентские выборы.

