Главные новости за 4 марта. Ростов-на-Дону и область

Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора, министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Бывший министр останется под стражей до 23 августа включительно.

Суд в Ростове-на-Дону прервал заседание и вызвал скорую помощь экс-замгубернатору Ростовской области Виктору Гончарову после ухудшения его самочувствия. Состояние подсудимого ухудшилось на фоне последствий операции в области уха, которую ему провели в следственном изоляторе. Защитник обратился к судье с просьбой оказать медицинскую помощь.

На станции Заречная в Ростове-на-Дону сошел с рельсов состав поезда. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Ростове-на-Дону утвержден порядок выплат компенсации жителям, чьи автомобили пострадали или были утрачены после ракетных атак или атак БПЛА. Согласно документу, в случае повреждения автомобиля владелец сможет получить компенсацию до 500 тыс. рублей. Если же машина была разбита полностью, компенсация может составить до 1 млн рублей.

Заместителем главы администрации Новочеркасска по социальным вопросам назначен Иван Клименко.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области выявили деятельность организованной группы, причастной к захвату муниципальных земель в Батайске на 100 млн руб. В преступную группу вошли бывший начальник комитета по управлению имуществом Батайска, юрист и предприниматели. Все они заключены под стражу.