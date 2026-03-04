Экс-замгубернатора Ростовской области госпитализировали из зала суда

Суд в Ростове-на-Дону прервал заседание и вызвал скорую помощь экс-замгубернатору Ростовской области Виктору Гончарову после ухудшения его самочувствия. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Октябрьского районного суда.

Состояние подсудимого ухудшилось на фоне последствий операции в области уха, которую ему провели в следственном изоляторе. Защитник обратился к судье с просьбой оказать медицинскую помощь.

«Объявляется перерыв, чтобы вызвать Гончарову скорую помощь»,— заявил судья.

Гончаров был арестован 21 февраля 2025 года по делу бывшего замгубернатора и министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. Следствие обвиняет Рачаловского в превышении полномочий при реализации государственной программы развития аграрного сектора.

По версии обвинения, экс-чиновник незаконно выделил господдержку сельхозпредприятиям в форме субсидий из федерального и регионального бюджетов. Впоследствии получатели субсидий обанкротились. Ущерб по делу составляет почти 156 миллионов рублей.

Ранее под следствие попали еще двое бывших заместителей губернатора области — Виталий Кушнарев и Лилия Федотова. Кушнарев уже получил приговор: 13 лет заключения и штраф 475 млн руб.

