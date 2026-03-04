В Ростове-на-Дону два вагона и тепловоз сошли с рельсов
На станции Заречная в Ростове-на-Дону сошел с рельсов состав поезда. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
По данным правоохранителей, во время маневровых работ на пути общего пользования сошли с рельсов и опрокинулись два груженых вагона и тепловоз двумя колесными парами. Пострадавших в результате инцидента нет.
Сейчас на станции выполняются восстановительные работы. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.