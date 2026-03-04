В Новочеркасске назначили нового замглавы администрации по соцвопросам

Заместителем главы администрации Новочеркасска по социальным вопросам назначен Иван Клименко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: сайт администрации Новочеркасска

Господину Клименко 39 лет, он имеет два высших образования: юридическое в Московской государственной академии водного транспорта и экономическое в Северо-Кавказской академии по направлению «экономика и управление». Чиновник работал правоведом в крупных организациях, включая Росморпорт, а также имеет опыт деятельности в региональных органах власти Ростовской области — в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, а также в министерстве природных ресурсов и экологии региона. С 2018 года он возглавлял управление труда и социального развития Новочеркасска.

Константин Соловьев