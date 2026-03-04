В Ростове начнут выплачивать компенсации за пострадавшие от атак БПЛА машины

В Ростове-на-Дону утвержден порядок выплат компенсации жителям, чьи автомобили пострадали или были утрачены после ракетных атак или атак БПЛА. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, в случае повреждения автомобиля владелец сможет получить компенсацию до 500 тыс. рублей. Если же машина была разбита полностью, компенсация может составить до 1 млн рублей. Чтобы получить выплату, автовладелец должен быть признан потерпевшим по уголовному делу о теракте (ст. 205 УК РФ), является собственником транспортного средства, а также не заключал со страховой организацией договор страхования, в котором в качестве риска предусмотрено повреждение или утрата машины в результате террористического акта.

Наталья Шинкарева