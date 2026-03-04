На Дону чиновников и бизнес заподозрили в махинациях с землей на 100 млн рублей

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области выявили деятельность организованной группы, причастной к захвату муниципальных земель в Батайске на 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, в преступную группу вошли бывший начальник комитета по управлению имуществом Батайска, юрист и предприниматели. Все они заключены под стражу.

«Фигуранты путем заключения незаконных договоров мены оформили право собственности на четыре земельных участка. Предварительный размер причиненного муниципалитету ущерба превышает 100 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

Материалы полиции переданы в СУ СК России по Ростовской области. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Наталья Белоштейн