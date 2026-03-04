Главные новости за 4 марта. Новороссийск
На содержание дорог Новороссийска на 2026 год выделили 95 млн руб., согласно сведениям ЕИС «Закупки».
Днем 4 марта в Новороссийске трижды объявляли тревогу по БПЛА. В городе отражали атаку ВСУ, включались сирены.
На территории трех санаториев Кабардинки обнаружили обломки беспилотников после дневной атаки.
В период с 08:00 до 16:00 над Черным морем сбили три украинских БПЛА.
Жителя Новороссийска осудят за негативный комментарий в отношении врачей, размещенный в одной из открытых групп. В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
В муниципальном центре управления Новороссийска опровергли информацию об экстренной эвакуации из города. Ранее недостоверные сведения были опубликованы в социальных сетях.
Директоров компаний из Новороссийска и Краснодара обвинили в хищении 67 млн руб. у госкорпорации «Росатом».