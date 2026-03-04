Над акваторией Черного моря сбили три украинских БПЛА
Днем 4 марта над Черным морем силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом свидетельствует опубликованная сводка министерства обороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Минобороны сообщает, что в период с 08:00 до 16:00 4 марта дежурные средства ПВО ликвидировали 76 украинских БПЛА над регионами страны. 27 беспилотников сбили над Крымом, 16 БПЛА уничтожили над Азовским морем, 14 — над Краснодарским краем.
В настоящее время на территории Новороссийска и Анапы действует угроза применения беспилотников. Ранее в Новороссийске объявляли тревогу по БПЛА и ракетную опасность.