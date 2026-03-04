Над акваторией Черного моря сбили три украинских БПЛА

Днем 4 марта над Черным морем силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом свидетельствует опубликованная сводка министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Минобороны сообщает, что в период с 08:00 до 16:00 4 марта дежурные средства ПВО ликвидировали 76 украинских БПЛА над регионами страны. 27 беспилотников сбили над Крымом, 16 БПЛА уничтожили над Азовским морем, 14 — над Краснодарским краем.

В настоящее время на территории Новороссийска и Анапы действует угроза применения беспилотников. Ранее в Новороссийске объявляли тревогу по БПЛА и ракетную опасность.

София Моисеенко