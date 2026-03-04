На содержание дорог Новороссийска выделили 95 млн рублей

Из муниципального бюджета Новороссийска выделили 95 млн руб. на содержание улично-дорожной сети по внутригородским районам на 2026 год. В единой информационной системе «Закупки» опубликованы тендеры по каждому из районов.

Согласно сведениям ЕИС «Закупки», на содержание дорог в Центральном, Южном, Приморском и Новороссийском районах предусмотрено финансирование по 20 млн руб. (80 млн руб. в общей сумме). Текущее содержание улично-дорожной сети в Восточном районе обойдется в 15 млн руб.

В работы по содержанию улично-дорожной сети включены мероприятия по поддержанию нормативного состояния дороги и обеспечению безопасности дорожного движения.

В феврале 2025 года на текущее содержание дорог в Центральном и Приморском районах выделяли по 24 млн руб., в Новороссийском — 20 млн руб., в Восточном — 7,9 млн руб., а в Южном — 19 млн руб. Общая сумма составила более 94 млн руб.

София Моисеенко