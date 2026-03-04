Жителя Новороссийска осудят за негативный комментарий в соцсетях

В Новороссийске пойдет под суд 50-летний местный житель, оставивший негативный комментарий экстремистской направленности в одной из публичных групп. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте 2024 года, когда мужчина оставил комментарий в социальных сетях, направленный на возбуждение ненависти и вражды к медицинским работникам. Новороссиец признал вину в ходе допроса.

Гражданину предъявили обвинение в публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия. По месту жительства мужчины в ходе обыска изъяли системный блок и мобильные телефоны.

В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия, подчеркнули в пресс-службе СК региона.

Кристина Мельникова