Жителя Новороссийска осудят за негативный комментарий в соцсетях
В Новороссийске пойдет под суд 50-летний местный житель, оставивший негативный комментарий экстремистской направленности в одной из публичных групп. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел в марте 2024 года, когда мужчина оставил комментарий в социальных сетях, направленный на возбуждение ненависти и вражды к медицинским работникам. Новороссиец признал вину в ходе допроса.
Гражданину предъявили обвинение в публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия. По месту жительства мужчины в ходе обыска изъяли системный блок и мобильные телефоны.
В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия, подчеркнули в пресс-службе СК региона.