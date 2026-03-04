МЦУ: информация об эвакуации населения из Новороссийска является фейком
В сети распространяются данные якобы о выпуске распоряжения об эвакуации населения в Новороссийске. В муниципальном центре управления города заявили, что сведения являются недостоверными.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Авторы публикаций в социальных сетях ссылаются на некое распоряжение №37 от 2 марта текущего года «Об организации экстренной эвакуации населения из зоны повышенной опасности». По информации МЦУ Новороссийска, документ, появившийся в новостных пабликах, является фейком.
«На данный момент нет никаких оснований для эвакуации. Следите за официальными источниками информации»,— заявили в муниципальном центре управления.
Официальную информацию новороссийцам рекомендовали проверять на сайте администрации города и в официальных соцсетях мэрии.