МЦУ: информация об эвакуации населения из Новороссийска является фейком

В сети распространяются данные якобы о выпуске распоряжения об эвакуации населения в Новороссийске. В муниципальном центре управления города заявили, что сведения являются недостоверными.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авторы публикаций в социальных сетях ссылаются на некое распоряжение №37 от 2 марта текущего года «Об организации экстренной эвакуации населения из зоны повышенной опасности». По информации МЦУ Новороссийска, документ, появившийся в новостных пабликах, является фейком.

«На данный момент нет никаких оснований для эвакуации. Следите за официальными источниками информации»,— заявили в муниципальном центре управления.

Официальную информацию новороссийцам рекомендовали проверять на сайте администрации города и в официальных соцсетях мэрии.

София Моисеенко