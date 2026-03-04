Директоров фирм в Новороссийске и Краснодаре обвиняют в хищении 67 млн рублей

Руководителей компаний «СтройЮгРегион» (Новороссийск) и «ДорМост» (Краснодар) могут арестовать по решению Ленинского районного суда Ставрополя по обвинению в хищении 67 млн руб. у «Росатома» при строительстве дорог Кузьминской ветровой электростанции в Кочубеевском муниципальном округе. Об этом сообщает «Ъ-Кавказ».

Согласно материалам суда, в отношении директоров фирм возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Мера пресечения установлена на один месяц и 12 суток, вплоть до 16 апреля 2026 года.

По версии следствия, обвиняемые завысили стоимость строительно-монтажных работ в рамках договора с АО «ВетроОГК-2», дочерней структурой АО «Росатом Возобновляемая энергия». Вырученные денежные средства руководители компаний в Краснодаре и Новороссийске потратили на собственные нужды.

Превышение установленной сметы на 67 млн руб. нанесло ущерб бюджету «Росатома». Изестно, что Кузьминская ВЭС входит в масштабные проекты госкорпорации по развитию возобновляемой энергетики на Ставрополье.

В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу.

Кристина Мельникова