В Кабардинке обнаружили обломки беспилотников после атаки ВСУ

На территории трех санаториев в Кабардинке нашли упавшие фрагменты БПЛА. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После дневной атаки 4 марта обломки беспилотников обнаружили на участке двух санаториев, в которых не проживали туристы. Из третьего санатория постояльцев эвакуировали в безопасное место на время отражения налета ВСУ. В результате произошедшего никто не пострадал.

В оперштабе Кубани сообщили об отсутствии повреждений инфраструктуры. По адресам, где были зафиксированы прилеты, работают экстренные службы.

София Моисеенко