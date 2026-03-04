Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кабардинке обнаружили обломки беспилотников после атаки ВСУ

На территории трех санаториев в Кабардинке нашли упавшие фрагменты БПЛА. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После дневной атаки 4 марта обломки беспилотников обнаружили на участке двух санаториев, в которых не проживали туристы. Из третьего санатория постояльцев эвакуировали в безопасное место на время отражения налета ВСУ. В результате произошедшего никто не пострадал.

В оперштабе Кубани сообщили об отсутствии повреждений инфраструктуры. По адресам, где были зафиксированы прилеты, работают экстренные службы.

София Моисеенко

Новости компаний Все