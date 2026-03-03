Сочинская таможня оформила свыше 300 тонн мимозы из Абхазии с февраля

С начала февраля специалисты Сочинской таможни оформили более 300 тонн мимозы (акации серебристой), предназначенной к Международному женскому дню. По данным пресс-службы ведомства, за последние сутки обработано около 5 тонн «золотых» цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цветы везут во все регионы России. Поставка мимозы требует особых условий: специалисты обеспечивают перевозку в закрытых транспортных средствах при низком температурном режиме, чтобы сохранить свежесть хрупкого груза. Основные поставки продлятся до середины марта.

В работе с грузовым транспортом с цветочными партиями таможенники проводят проверку в приоритетном порядке и без выгрузки товара, что позволяет ускорить обработку и минимизировать риски повреждения цветов.

Для сравнения, в 2025 году через Краснодарский край в РФ ввезли более 400 тонн мимозы. Кроме того, с начала сезона цитрусовых, который стартовал в октябре, Абхазия экспортировала в Россию 32 тыс. тонн мандаринов. Также поставлены 1,3 тыс. тонн фейхоа (1 тыс. тонн в 2024 году), 509 тонн хурмы (248 тонн в 2024 году), 994 тонны лимонов (420 тонн в 2024 году) и 353 тонны апельсинов (320 тонн в 2024 году).

«Ъ-Сочи» писал, что перед 8 марта на посту МАПП Адлер прошел таможенный контроль рекордный объем мимозы — 350 тонн, что более чем на 100 тонн превышает прошлогодние показатели. За последние сутки границу пересекло почти 50 тонн «золотых» букетов, а основной поток мимозы продлится до конца этой недели.

Мария Удовик