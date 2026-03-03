Главные новости к утру 3 марта

США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана в Тегеране. По информации Al Hadath, также повреждено здание Совета по определению политической целесообразности.

Израиль, ОАЭ, Сирия, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия подверглись ракетным обстрелам и налетам беспилотников со стороны Ирана.

Два беспилотника ударили по зданию посольства США в Саудовской Аравии. Начался пожар.

Израиль нанес удары по командным центрам движения «Хезболла» в Ливане.

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока.

Число погибших американских военных с начала войны с Ираном увеличилось до шести.

Иран пригрозил «сжигать все суда», которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

МИД Ирана допустил удары по отелям и гостиницам в странах Ближнего Востока.

США не готовы к проведению наземной операции в Иране, хотя президент Дональд Трамп не исключает такого варианта, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Первые за несколько дней рейсы из Москвы вылетели в Абу-Даби и Маскат.

США выработали программу действий для остановки роста мировых цен на нефть, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

На севере Пакистана мобилизована армия для подавления протестов против атак на Иран.