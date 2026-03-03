Главные новости к утру 3 марта
США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана в Тегеране. По информации Al Hadath, также повреждено здание Совета по определению политической целесообразности.
Израиль, ОАЭ, Сирия, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия подверглись ракетным обстрелам и налетам беспилотников со стороны Ирана.
Два беспилотника ударили по зданию посольства США в Саудовской Аравии. Начался пожар.
Израиль нанес удары по командным центрам движения «Хезболла» в Ливане.
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока.
Число погибших американских военных с начала войны с Ираном увеличилось до шести.
Иран пригрозил «сжигать все суда», которые попытаются пройти через Ормузский пролив.
МИД Ирана допустил удары по отелям и гостиницам в странах Ближнего Востока.
США не готовы к проведению наземной операции в Иране, хотя президент Дональд Трамп не исключает такого варианта, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Первые за несколько дней рейсы из Москвы вылетели в Абу-Даби и Маскат.
США выработали программу действий для остановки роста мировых цен на нефть, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
На севере Пакистана мобилизована армия для подавления протестов против атак на Иран.