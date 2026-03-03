Израиль нанес удары по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по командным центрам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по командным центрам "Хезболлы" и складам оружия в Бейруте»,— указано в сообщении ЦАХАЛа в Telegram.

2 марта Израиль объявил о начале операции против «Хезболлы». При ударах по территории Ливана погиб 31 человек, еще 149 получили ранения. В результате ударов по пригородам Бейрута погиб глава боевого крыла движения «Исламский джихад» в Ливане Адхам аль-Осман, а также глава парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад.