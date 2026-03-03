Первые за несколько дней рейсы из Москвы вылетели в Абу-Даби и Маскат

Из московского аэропорта Шереметьево вылетели первые с начала войны на Ближнем Востоке рейсы в Маскат (Оман) и Абу-Даби (ОАЭ).

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейс в Маскат, который выполняет авиакомпания Oman Air, вылетел из Москвы в 23:06 мск 2 марта. Рейс в Абу-Даби, который выполняет Etihad Airways, вылетел в 00:12 мск. Предыдущие рейсы в этом направлении были отменены.

28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по территории Ирана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока. Государства Персидского залива закрыли свое воздушное пространство. Международные авиаперевозчики, в числе которых «Аэрофлот» и «Россия», отменили рейсы. Первые рейсы из Абу-Даби и Маската в Москву прибыли вечером 2 февраля.