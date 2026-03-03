На севере Пакистана мобилизована армия для подавления протестов против атак на Иран

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Армия Пакистана мобилизована для подавления протестов на севере страны

Власти Пакистана направили регулярные воинские части в гималайскую область Гилгит-Балтистан. В стране введен запрет на многочисленные мероприятия. Меры приняты после массовых протестов против обстрелов Ирана со стороны США и Израиля, сообщает Reuters

Министр информации Гилгит-Балтистана Гулам Аббас заявил, что власти на три дня привлекли военных и ввели трехдневный комендантский час в Гилгите и Скарду для поддержания правопорядка.

На выходных в городе Скарду, в Гилгит-Балтистане, где большинство населения составляют шииты, протестующие подожгли офис ООН. Во время столкновений с военнослужащими погибли 14 человек, включая одного солдата. Еще 10 человек были убиты в Карачи, где протестующие штурмовали консульство США и прорвали внешнюю линию защиты. Двое погибли в Исламабаде.

Тысячи людей выходили на улицы в северных городах Парачинар, Дера Исмаил Хан и Пешавар. Сообщений о столкновениях не поступало.

В Пакистане проживает вторая крупнейшая в мире шиитская община после Ирана. Протестующие заявляли, что верховный лидер Али Хаменеи, который был убит в результате авиаударов, был своего рода духовным лидером общины. Лидеры шиитской общины призвали к проведению новых акций протеста в Лахоре и Карачи, несмотря на общенациональный запрет правительства на проведение собраний и публичных мероприятий, сообщает агентство.

