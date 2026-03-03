Число погибших американских военных с начала войны с Ираном выросло до шести

За три дня войны на Ближнем Востоке погибли шесть американских военнослужащих, сообщило Центральное командование ВС США. Ранее было известно о четырех погибших американских военнослужащих и пяти пострадавших.

Как указано в сообщении командования в соцсети X, данные о числе погибших военнослужащих приведены по состоянию на 16:00 по восточному времени (00:00 мск). Там пояснили, что США обнаружили тела двух военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести.

По информации CNN, первые четверо военнослужащих США погибли при ударе Ирана по военной базе в Кувейте. Телеканал также писал, что число раненых со стороны Соединенных Штатов увеличилось до 18. Власти Ирана утверждают, что с 28 февраля погибли и получили ранения более 560 американских воевоеннослужащих.