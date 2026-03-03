Рубио: США попытаются сбить рост цен из-за войны на Ближнем Востоке

США выработали программу действий для остановки роста мировых цен на нефть, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. После начала войны на Ближнем Востоке стоимость нефти марки Brent выросла на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kylie Cooper / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Мы знали, что операция в Иране станет фактором. С завтрашнего дня (3 марта,— "Ъ") вы увидите, как мы начнем выкатывать эти этапы, стремясь смягчить последствия»,— сказал господин Рубио журналистам (трансляцию вел Fox News). О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.

По словам госсекретаря США, военно-морские силы Ирана способны сорвать поставки 20% мировых объемов нефти. «Мы уничтожим их военно-морские силы»,— добавил он.

Иранские СМИ писали, что после начала войны на Ближнем Востоке суда в Ормузском проливе стали получать сообщения от КСИР о закрытии единственного морского коридора. Reuters сообщало, что якоря сбросили более 150 танкеров. МИД Ирана утверждает, что Тегеран не планирует перекрывать пролив. Одновременно КСИР заявлял, что готов сжигать все суда, которые попытаются пересечь пролив.