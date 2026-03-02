Иран пригрозил сжигать все суда за пересечение Ормузского пролива

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари заявил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион»,— сказал Ибрахим Джабари (цитата по ISNA). Он добавил, что Иран готов «ударить по всем нефтепроводам в регионе», чтобы остановить экспорт нефти с Ближнего Востока.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. После начала войны на Ближнем Востоке иранские СМИ писали, что суда в Ормузском проливе получают сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. Reuters сообщало, что как минимум 150 танкеров бросили якоря в открытом море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 2 марта заявил, что Тегеран не планирует перекрывать пролив.

