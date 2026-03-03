МИД Ирана допустил удары по отелям и гостиницам в странах Ближнего Востока

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские военнослужащие, которые находятся в отелях и гостиницах стран Ближнего Востока, будут рассматриваться как законные цели для ударов.

«Если американские солдаты укрываются в отелях и прячутся там, то это не является предлогом или причиной того, чтобы Иран отказался от нападения на них»,— сказал глава иранского МИД в интервью государственному телевидению (IRIB).

Власти Ирана утверждают, что американские военнослужащие, которых эвакуировали с военных баз США, находятся в гостиницах и отелях. 1 марта иранский беспилотник ударил по зданию отеля в Бахрейне. The Washington Post со ссылкой на источники писала о двух пострадавших сотрудниках Пентагона.