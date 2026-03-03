Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность проведения наземной операции в Иране, сообщил госсекретарь Марко Рубио. При этом Вашингтон пока не нацелен на задействование наземных сил, добавил он.

«Сейчас мы не готовы к развертыванию наземных войск. Но, очевидно, у президента есть такие варианты. Он никогда ничего не исключает»,— сказал господин Рубио журналистам (трансляцию вел телеканал Fox News).

Как добавил госсекретарь, цель операции США заключается в уничтожении ракетного потенциала Ирана. «Это означает, что наступит момент, когда у них будет так много обычных ракет, так много беспилотников, способных нанести такой огромный ущерб, что никто ничего не сможет сделать с их ядерной программой»,— пояснил он.

По словам Марко Рубио, операция США против Ирана будет продолжаться «столько, сколько потребуется».