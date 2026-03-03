Страны Ближнего Востока отразили ракетную атаку со стороны Ирана

Об отражении ракетной атаки со стороны Ирана сообщили власти Израиля, ОАЭ, Сирии, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии.

Как передает AFP, два сильных взрыва прогремели в дипломатическом квартале Эр-Рияда, в Саудовской Аравии. На территории посольства США в стране начался пожар.

В столице Катара Дохе прозвучало около пяти взрывов. Власти страны сообщили, что силы ПВО перехватили несколько волн ракет и беспилотников. Минобороны ОАЭ заявило, что силы ПВО отразили несколько ракетных атак, в том числе с использованием баллистических ракет. Взрывы также прозвучали в небе над сирийскими городами Дамаск, Хомс и Эль-Кунейтра.

Армия обороны Израиля сообщала, что зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана. Позднее взрывы прозвучали в Тель-Авиве. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее иранские СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли новые удары по Тегерану. Армия обороны Израиля заявляла об ударе по зданию государственной телерадиокомпании Ирана.

