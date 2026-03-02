Главные новости за 2 марта. Ростов-на-Дону и область

Фигурантами уголовного дела о хищении более 500 млн руб. у Минобороны при выполнении госконтракта по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк стали сотрудники филиала по Южному военному округу Военно-строительной компании и фирм-подрядчиков. По версии следствия, подозреваемые завысили стоимость работ и материалов. Никто из них вину не признает.

Смета строительства новой четырехполосной автодороги «Орбитальная-2» в Ростове-на-Дону увеличена на 20% — до 4,2 млрд руб. В 2025 году проект оценивался в 3,5 млрд руб. Финансирование проекта разделено на два года: в 2026 году будет выделен 1,8 млрд руб., в 2027 году — оставшиеся 2,4 млрд руб.

Кредитный портфель бизнеса Ростовской области по состоянию на 1 января 2026 года составил почти 953 млрд руб., увеличившись за год на 12%. Более чем в 1,2 раза за год выросли долговые обязательства субъектов малого и среднего предпринимательства, которую оценили в 322 млрд руб. Крупный бизнес нарастил портфель почти на 7%, более чем на 631 млрд руб.

В микрорайоне Темерник в Ростове-на-Дону полицейские пресекли организованную схему фиктивной постановки иностранных граждан на учет. Для массовой регистрации мигрантов без фактического проживания использовались два адреса.

Арбитражный суд ЛНР принял к рассмотрению заявление ГУП «Главное управление реструктуризации шахт» о взыскании с ООО «Торговый дом Донские угли» 1,1 млрд руб. за невозврат ссуды по договору 2024 года. Помимо основной суммы долга истец требует пеню в размере 20,1 млн руб. и возмещение расходов по госпошлине 6,1 млн руб.

В 2025 году в Ростовской области прекратили работу 38 управляющих компаний (УК), что на 8,6% больше, чем в 2024 году, кода показатель был равен 35 компаниям. Из них 18 УК прекратили деятельность из-за завершения срока действия лицензии, шесть — по заявлению лицензиата о прекращении действия лицензии, 14 — из-за закрытия компании.