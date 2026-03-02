На Дону количество прекративших деятельность УК увеличилось на 8,6%

В 2025 году в Ростовской области прекратили работу 38 управляющих компаний (УК), что на 8,6% больше, чем в 2024 году, кода показатель был равен 35 компаниям. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные Госжилинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Из общего числа закрывшихся УК 18 прекратили деятельность из-за завершения срока действия лицензии, шесть — по заявлению лицензиата о прекращении действия лицензии, 14 — из-за закрытия компании.

В 2024 году 34 управляющие компании прекратили свою деятельность из-за истечения срока лицензии, а одна — по инициативе самого лицензиата.

На данный момент в Ростовской области продолжают действовать 475 лицензий, выданных управляющим организациям. Из них 371 лицензия касается компаний, управляющих многоквартирными домами, из которых 191 действует на территории Ростова-на-Дону.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году задолженность 69 управляющих компаний Ростовской области за электроэнергию достигла 70,6 млн руб., увеличившись на 14,5 млн руб.

Крупнейший долг накопила ростовская ООО «УК Наследие» — 5,7 млн руб., которая обслуживает дома бизнес- и премиум-класса в центральной части города.

Наталья Белоштейн