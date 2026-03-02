В Ростовской области кредитный портфель бизнеса вырос на 12%

Кредитный портфель бизнеса Ростовской области по состоянию на 1 января 2026 года составил почти 953 млрд руб., увеличившись за год на 12%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что более чем в 1,2 раза за год выросли долговые обязательства субъектов малого и среднего предпринимательства, которую оценили в 322 млрд руб. Крупный бизнес нарастил портфель почти на 7%, более чем 631 млрд руб.

Большую часть кредитного портфеля – 80% - бизнеса занимают займы обрабатывающим производствам, компаниям в сфере операций с недвижимостью и услуг, а также организациям торговли и сельского хозяйства.

«Сдерживающее влияние оказывали процентные ставки – они оставались высокими вслед за ключевой ставкой Банка России. Это было необходимо, чтобы охладить спрос и замедлить рост цен. Набранная жесткость денежнокредитных условий уже создает предпосылки для снижения инфляции к 4%, поэтому регулятор продолжает постепенно смягчать свою политику. Так, в феврале Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых», - приводят в сообщении слова управляющей отделением по Ростовской области Банка России Натальи Леонтьевой.

Согласно прогнозу Банка России, в 2026 году прирост будет находиться в диапазоне 712%.

Константин Соловьев