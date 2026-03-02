В Ростове полиция пресекла канал фиктивной регистрации мигрантов

В микрорайоне Темерник в Ростове-на-Дону полицейские пресекли организованную схему фиктивной постановки иностранных граждан на учет. Для массовой регистрации мигрантов без фактического проживания использовались два адреса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе проверок в 2025–2026 годах по указанным адресам было выявлено пять фактов фиктивной постановки на миграционный учет 146 иностранцев. Как выяснили оперативники, люди там никогда не проживали.

«В отношении собственников помещений, организовавших фиктивную постановку на учет, возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Проводятся следственные действия: устанавливаются все обстоятельства преступления, проверяются возможные соучастники и иные факты противоправной деятельности»,— отметили в ведомстве.

Во время проверки установлены и факты нарушения законодательства самими мигрантами. Один из них привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания. Еще шесть привлечены к административной ответственности за недостоверные сведения при постановке на учет и выдворены за пределы РФ.

В настоящее время ведется розыск ранее фиктивно поставленных на учет мигрантов для привлечения к ответственности.

Наталья Белоштейн