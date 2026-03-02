В Ростове стоимость строительства дороги «Орбитальная-2» увеличена на 20%

Смета строительства новой четырехполосной автодороги «Орбитальная-2» в Ростове-на-Дону увеличена на 20% — до 4,2 млрд руб. В 2025 году проект оценивался в 3,5 млрд руб. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой.

Финансирование проекта разделено на два года: в 2026 году будет выделен 1,8 млрд руб., в 2027 году — оставшиеся 2,4 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Ростов», новая городская магистраль свяжет важные районы Ростова, обеспечив выходы на Аксай и Новочеркасск. Проект предусматривает пересечение двух областных и одной федеральной трассы, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку в этом направлении.

Завершить строительство трассы в ноябре 2027 года.

Наталья Белоштейн