Следствие раскрыло хищение при строительстве водовода между Ростовом и Донецком

Фигурантами уголовного дела о хищении более 500 млн руб. у Минобороны при выполнении госконтракта по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк стали сотрудники филиала по Южному военному округу Военно-строительной компании и фирм-подрядчиков. Подробности дела стали известны «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые завысили стоимость работ и материалов. Никто из них вину не признает. Как стало известно «Ъ», правоохранители обратились в Хамовнический суд Москвы с ходатайствами о продлении меры пресечения фигурантам дела о совершенном организованной группой особо крупном мошенничестве со средствами Минобороны — Николаю Лаптеву, бывшему главному инженеру компании «Строительное управление по Южному военному округу» — филиала Военно-строительной компании (ВСК), гендиректору ООО «ПП "Интерарм"» Владимиру Куранову, его заместителю Вилену Даллари, а также сотрудникам ООО НЭСТ.

Уголовное дело на основании оперативных материалов ФСБ было возбуждено главным военным следственным управлением (ГВСУ) 7 октября 2025 года. В июле того же года власти ДНР заявляли, что водовод Дон—Донбасс обеспечивает лишь треть региона. Еще до этого, в январе 2025 года, Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к выполнявшей работы ВСК на 4,21 млрд руб. По материалам дела, в 2022 году в рамках исполнения госконтракта ВСК, которая занималась возведением водовода, заключила контракт с ООО НЭСТ на закупку водозаборных кранов.

На эти цели Минобороны выделило 533 млн руб. Фирма, в свою очередь, в качестве субподрядчика привлекла возглавляемое Владимиром Курановым ООО «Интерарм», удержав за свои услуги порядка 100 млн из выделенных средств. ООО закупило и доставило из Китая необходимое оборудование на 117 млн руб., также часть средств была потрачена на зарплаты сотрудникам, доставку и таможенные пошлины.

По версии следствия, фигуранты по инициативе господина Куранова вступили в преступный сговор, завысив стоимость работ, а также «сэкономили» на металле, из которого были выполнены краны. После того как ВСК установила трубопровод, в нем были обнаружены технические недостатки, препятствующие его полноценной эксплуатации. Ущерб следствие оценило в полную стоимость контракта — 533 млн руб.

В конце 2025 года Хамовнический суд Москвы поместил фигурантов в СИЗО. Владимир Куранов позже был переведен под домашний арест в связи с состоянием здоровья.

Вилену Даллари в изменении меры пресечения было отказано, хотя защита также указывала на наличие у него серьезных проблем со здоровьем. Суд посчитал более весомыми доводы следствия, утверждавшего, в частности, что, «обладая обширными связями, в том числе в органах государственной власти и управления, среди представителей уголовно-криминальной среды», обвиняемый может оказать давление на свидетелей.

Фигуранты вину не признают и настаивают, что исполняли контракт добросовестно. В окружении господина Даллари «Ъ» рассказали, что с заказчиками контактировал и закупал оборудование в Китае Владимир Куранов. В дальнейшем краны поступили на базу ООО «Интерарм» в Калужской области, которой руководил Вилен Даллари.

В компании не было технических возможностей протестировать оборудование на этой базе, но Владимир Куранов заверил своего зама, что краны уже проверили в КНР. ВСК приняла поставленное оборудование и ввела его в эксплуатацию.

Константин Соловьев