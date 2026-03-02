ГУП ЛНР требует с ростовского арендатора шахт 1,1 млрд рублей

Арбитражный суд ЛНР принял к рассмотрению заявление ГУП «Главное управление реструктуризации шахт» о взыскании с ООО «Торговый дом Донские угли» 1,1 млрд руб. за невозврат ссуды по договору 2024 года. Помимо основной суммы долга истец требует пеню в размере 20,1 млн руб. и возмещение расходов по госпошлине 6,1 млн руб.

Причиной обращения в арбитраж стал срыв обязательств по договору о предоставлении возвратной ссуды. Согласно условиям соглашения, подрядчик должен был рационально использовать средства, получать прибыль и частями возвращать деньги в установленные сроки.

ГУП ЛНР «Главное управление реструктуризации шахт» внесено в ЕГРЮЛ в ноябре 2022 года. Предприятие создано по инициативе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР в 2015 году. Уставный капитал составляет 2,9 млн руб.

В 2023 году российские власти начали реформу угольной отрасли в ДНР и ЛНР, направленную на привлечение инвестиций и увеличение прибыли. Суть преобразований заключается в передаче шахт в частное управление. К началу 2024 года 15 из 18 запланированных объектов были арендованы российскими компаниями.

«Торговый дом Донские угли» арендовал пять объектов в апреле 2024 года: шахты «Молодогвардейская», «Красный партизан», «Суходольская-Восточная», «Харьковская», шахта имени Баракова. Еще пять луганских шахт — «Самсоновская-Западная», «Должанская-Капитальная», «Комсомольская», имени Вахрушева, имени Фрунзе — компания взяла в аренду в июне. Соглашение было подписано с правительством ЛНР на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

Ростовская компания зарегистрирована в июле 2020 года предпринимателем Виталием Донченко, которому принадлежит 5% предприятия. 95% владеет экс-гендиректор компании Олег Князев. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, среднесписочная численность работников — 55 человек.

В декабре 2023 года «Донские угли» учредили три дочерние компании по добыче угля в ЛНР. В 2024 году компания планировала добыть на арендованных шахтах 1,4 млн тонн угля, а к 2029 году увеличить объемы до 10,5 млн тонн в год за счет ввода новых забоев и модернизации оборудования.

Однако к 2025 году выяснилось, что работа большей части арендованных объектов не окупается. Компания вернула правительству ЛНР семь шахт, оставив в аренде три наиболее перспективных: «Красный партизан», «Суходольская-Восточная» и «Должанская-Капитальная».

Валентина Любашенко