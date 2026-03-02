Главные новости к утру 2 марта

Операция против Ирана может занять около четырех недель, сообщил Дональд Трамп. Он предупредил о новых возможных потерях США в войне с Ираном.

Умер драматург Николай Коляда.

Британия, Германия и Франция пригрозили атаковать Иран, если он не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке.

По британской авиабазе на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником. Взрывы были слышны в близлежащем Лимасоле.

Израиль начал бомбить объекты «Хезболлы» в Ливане.

Стоимость нефти Brent превысила $81 впервые за восемь месяцев.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не планирует закрывать Ормузский пролив.