Иранский дрон долетел до Кипра
По британской авиабазе Акротири на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником, сообщает Cyprus Mail. Никто не пострадал. Военному объекту причинен «незначительный ущерб», пишет газета.
Звуки взрывов и сирен были слышны в близлежащем Лимасоле. По неподтвержденным данным, удар мог быть нанесен дроном-камикадзе «Шахед-136».
Незадолго до полуночи на британских базах был объявлен режим «угрозы безопасности», сообщает издание со ссылкой на источники. Военнослужащим приказали разойтись по домам и оставаться внутри до особого распоряжения. Им также дали указание «держаться подальше от окон и укрыться за прочной мебелью».
До этого министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью Sky News заявил, что Иран вчера утром выпустил две ракеты в сторону Кипра. «Мы не считаем, что целью был именно Кипр, но это пример реальной и растущей угрозы со стороны режима, который наносит удары по всему региону»,— заявил министр. Позже власти Кипра опровергали это заявление — в правительстве утверждали, что «никаких признаков угрозы стране не было».