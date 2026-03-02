Умер драматург Николай Коляда

В возрасте 68 лет умер директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Причину смерти он не уточнил.

Николай Коляда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Коляда

«Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе»,— написал губернатор в Telegram.

26 февраля Николай Коляда был госпитализирован в реанимацию в Екатеринбурге. 27 февраля режиссера ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Telegram-канал Baza сообщал, что у драматурга заподозрили рак желудка.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В 2001 году он зарегистрировал в Екатеринбурге «Коляда-театр», а в 2009 году под его художественным руководством был создан Центр современной драматургии. Является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии им. К. С. Станиславского. Выступил автором более 100 пьес, которые были показаны на сценах ведущих театров страны и мира. В частности, в 2009 и 2010 годах под его руководством прошли гастроли «Коляда-театра» во Франции.