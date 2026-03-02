Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер драматург Николай Коляда

В возрасте 68 лет умер директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Причину смерти он не уточнил.

Николай Коляда

Николай Коляда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Николай Коляда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе»,— написал губернатор в Telegram.

26 февраля Николай Коляда был госпитализирован в реанимацию в Екатеринбурге. 27 февраля режиссера ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Telegram-канал Baza сообщал, что у драматурга заподозрили рак желудка.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В 2001 году он зарегистрировал в Екатеринбурге «Коляда-театр», а в 2009 году под его художественным руководством был создан Центр современной драматургии. Является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии им. К. С. Станиславского. Выступил автором более 100 пьес, которые были показаны на сценах ведущих театров страны и мира. В частности, в 2009 и 2010 годах под его руководством прошли гастроли «Коляда-театра» во Франции.

Фотогалерея

Карьерный путь Николая Коляды

Предыдущая фотография
Николай Владимирович Коляда — российский драматург, родился 4 декабря 1957 года в Кустанайской области (Казахстан)

Николай Владимирович Коляда — российский драматург, родился 4 декабря 1957 года в Кустанайской области (Казахстан)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище, после чего долгое время служил в Свердловском академическом театре драмы.

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище, после чего долгое время служил в Свердловском академическом театре драмы.

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ.

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ.

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица» (на фото генеральная репетиция спектакля). Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей.

В 1986 году написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица» (на фото генеральная репетиция спектакля). Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

Спектакль &quot;Букет&quot; по пьесе Николая Коляды на сцене московского театра &quot;Современник&quot;, 2008 год

Спектакль "Букет" по пьесе Николая Коляды на сцене московского театра "Современник", 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Спектакль по пьесе Н.Гоголя &quot;Женитьба&quot; в постановке &quot;Коляда-театра&quot; на сцене московского театра &quot;Современник&quot;.

Спектакль по пьесе Н.Гоголя "Женитьба" в постановке "Коляда-театра" на сцене московского театра "Современник".

Фото: Коммерсантъ / Андрей Махонин  /  купить фото

В декабре 2001 года Коляда официально зарегистрировал свой театр Некоммерческое партнерство &quot;Коляда-театр&quot;. На фото спектакль по пьесе Н.Гоголя &quot;Женитьба&quot; в постановке &quot;Коляда-театра&quot; на сцене московского театра &quot;Современник&quot;.

В декабре 2001 года Коляда официально зарегистрировал свой театр Некоммерческое партнерство "Коляда-театр". На фото спектакль по пьесе Н.Гоголя "Женитьба" в постановке "Коляда-театра" на сцене московского театра "Современник".

Фото: Коммерсантъ / Андрей Махонин  /  купить фото

Спектакль &quot;Король Лир&quot;, «Коляда-театр». Площадка: Театр им. А.С. Пушкина. Фестиваль &quot;Золотая маска&quot; 2009 год

Спектакль "Король Лир", «Коляда-театр». Площадка: Театр им. А.С. Пушкина. Фестиваль "Золотая маска" 2009 год

Превью к спектаклям в ТЮЗе. &quot;Гамлет&quot;, &quot;Коляда - Театр&quot;.

Превью к спектаклям в ТЮЗе. "Гамлет", "Коляда - Театр".

Спектакль &quot;Старые песни о главном&quot; театра &quot;Коляда-Театр&quot;.

Спектакль "Старые песни о главном" театра "Коляда-Театр".

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Андреева

Международный фестиваль детского театра «Гаврош». Сцена из спектакля &quot;Карлсон вернулся!&quot; &quot;Коляда-Театра&quot;, 2009 год

Международный фестиваль детского театра «Гаврош». Сцена из спектакля "Карлсон вернулся!" "Коляда-Театра", 2009 год

Генеральный прогон спектакля &quot;Вишневый сад&quot; по пьесе Антона Чехова в &quot;Коляда-театре&quot;.

Генеральный прогон спектакля "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова в "Коляда-театре".

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина, 2012 год

Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Постановка Николая Коляды спектакля &quot;Мертвые души&quot;, 2013 год

Постановка Николая Коляды спектакля "Мертвые души", 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

Николай Коляда (справа) — заслуженный деятель искусств России. Среди его наград — международная премия имени К.С. Станиславского, Царскосельская художественная премия, премия &quot;Хрустальная роза Виктора Розова&quot;.

Николай Коляда (справа) — заслуженный деятель искусств России. Среди его наград — международная премия имени К.С. Станиславского, Царскосельская художественная премия, премия "Хрустальная роза Виктора Розова".

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Пресс-показ спектакля &quot;Маскард&quot; в постановке &quot;Коляда-театра&quot; на сцене в Театральном центре &quot;На Страстном&quot;, 2015 год

Пресс-показ спектакля "Маскард" в постановке "Коляда-театра" на сцене в Театральном центре "На Страстном", 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Ежегодно Николай Коляда проводит конкурс молодых драматургов «Евразия» и Международный театральный фестиваль современной драматургии «Koляда-Plays».

Ежегодно Николай Коляда проводит конкурс молодых драматургов «Евразия» и Международный театральный фестиваль современной драматургии «Koляда-Plays».

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Открытие около &quot;Коляда-театра&quot;. Николай Коляда с хлопушками.

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Открытие около "Коляда-театра". Николай Коляда с хлопушками.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 19

Николай Владимирович Коляда — российский драматург, родился 4 декабря 1957 года в Кустанайской области (Казахстан)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище, после чего долгое время служил в Свердловском академическом театре драмы.

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ.

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица» (на фото генеральная репетиция спектакля). Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

Спектакль "Букет" по пьесе Николая Коляды на сцене московского театра "Современник", 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Спектакль по пьесе Н.Гоголя "Женитьба" в постановке "Коляда-театра" на сцене московского театра "Современник".

Фото: Коммерсантъ / Андрей Махонин  /  купить фото

В декабре 2001 года Коляда официально зарегистрировал свой театр Некоммерческое партнерство "Коляда-театр". На фото спектакль по пьесе Н.Гоголя "Женитьба" в постановке "Коляда-театра" на сцене московского театра "Современник".

Фото: Коммерсантъ / Андрей Махонин  /  купить фото

Спектакль "Король Лир", «Коляда-театр». Площадка: Театр им. А.С. Пушкина. Фестиваль "Золотая маска" 2009 год

Превью к спектаклям в ТЮЗе. "Гамлет", "Коляда - Театр".

Спектакль "Старые песни о главном" театра "Коляда-Театр".

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Андреева

Международный фестиваль детского театра «Гаврош». Сцена из спектакля "Карлсон вернулся!" "Коляда-Театра", 2009 год

Генеральный прогон спектакля "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова в "Коляда-театре".

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Постановка Николая Коляды спектакля "Мертвые души", 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

Николай Коляда (справа) — заслуженный деятель искусств России. Среди его наград — международная премия имени К.С. Станиславского, Царскосельская художественная премия, премия "Хрустальная роза Виктора Розова".

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Пресс-показ спектакля "Маскард" в постановке "Коляда-театра" на сцене в Театральном центре "На Страстном", 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Ежегодно Николай Коляда проводит конкурс молодых драматургов «Евразия» и Международный театральный фестиваль современной драматургии «Koляда-Plays».

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Открытие около "Коляда-театра". Николай Коляда с хлопушками.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все