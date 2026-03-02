Трамп: операция против Ирана может занять около четырех недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана могут продлиться еще около месяца. Об этом он сообщил в интервью Daily Mail.

«Мы рассчитывали, что она (операция.— “Ъ”) займет четыре недели или около того. Это всегда был четырехнедельный процесс, так что — несмотря на то, что Иран — сильная страна, — это займет четыре недели или меньше»,— сказал американский президент.

Господин Трамп сообщил, что операция идет по плану, и рассказал о ликвидации около 48 представителей иранских властей. Президент США не исключил новых переговоров с Тегераном, но отметил, что их следовало вести раньше. Кроме того, он подтвердил смерть трех американских военнослужащих.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

