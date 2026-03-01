Британия, Германия и Франция пригрозили атаковать Иран

Власти Британии, Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке. Совместное заявление стран распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Власти утверждают, что удары Ирана создают угрозу для военного персонала и граждан этих трех стран. Они призвали Иран немедленно прекратить обстрелы.

«Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска»,— указано в заявлении (цитата по «РИА Новости»). Страны договорились координировать действия вместе с США и другими союзниками, отмечается также в сообщении.

Под ракетный обстрел Ирана попадает не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США,—Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. Ракетные удары, по словам очевидцев, помимо военных баз затронули также гражданскую инфраструктуру.

