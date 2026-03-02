Трамп предупредил о новых потерях США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп предупредил, что до окончания военной операции против Ирана, вероятно, погибнет еще больше американских солдат. Об этом он заявил после того, как американская армия сообщила о гибели трех военнослужащих и ранении пятерых в ходе боевых действий.

«Мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло, но Америка отомстит за их смерть и нанесет сокрушительный удар по террористам, которые ведут войну, по сути, против цивилизации»,— заявил господин Трамп в видеообращении, выложенном в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп в этой же речи объяснил необходимость войны с Ираном тем, что исламская республика без такого вмешательства могла бы обзавестись ядерным оружием. Это «стало бы страшной угрозой для каждого американца», считает президент. Он добавил, что боевые действия будут продолжаться, «пока не будут достигнуты все цели» США.