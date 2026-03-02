Стоимость нефти Brent превысила $81 впервые за восемь месяцев

На открытии стоимость майских фьючерсов на нефть Brent торговалась на уровне $81,5 на лондонской бирже ICE. Позже она опустилась до $79,4 (+9,02%), следует из данных торгов.

В предыдущий раз Brent превысила $81 за баррель 23 июня 2025 года, отмечает ТАСС. Рост стоимости связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy прогнозировали резкий скачок стоимости российской нефти — на $20 за баррель. Основной причиной на столько сильного подорожания могла стать блокировка Ормузского пролива, однако власти Ирана в воскресенье заявили, что Тегеран не планирует закрывать морской коридор.

