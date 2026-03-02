Аракчи: закрытие Ормузского пролива не планируется

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в интервью Al Jazeera, что Тегеран не планирует закрывать Ормузский пролив. Ранее корабли в проливе получали сообщения от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о закрытии морского коридора.

Как сообщал Reuters, Тегеран на протяжении многих лет угрожал заблокировать Ормузский пролив в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.

Ормузский пролив — морской коридор, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Расположен между Ираном, Оманом и ОАЭ. Этот пролив — единственный выход для экспорта нефти из региона. Через него проходит 15-20% мировой нефти.

О возможных последствиях закрытия Ормузского пролива — в материале «Ъ» «Где узко, там и рвется».