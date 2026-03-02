Израиль начал бомбить объекты «Хезболлы» в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что ливанская организация «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по территории Израиля. Армия обороны еврейского государства начала наносить удары в ответ. Были атакованы объекты на территории Ливана.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир распорядился подготовиться к ведению непрерывных наступательных и оборонительных действий. «Подразделения ЦАХАЛ готовились к такому сценарию в рамках стандартной боевой подготовки к операции "Рычащий лев". Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену — мы не допустим никакого вреда народу Израиля и нашей северной границе»,— заявил господин Замир.

Несколько ракет, выпущенных из Ливана, пересекли израильскую границу и упали на открытой местности. Сирены не включались, уточнили в ЦАХАЛ.