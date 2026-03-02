В Адыгее в 2025 году установили 32 комплекса фиксации нарушений ПДД

В Республике Адыгея по итогам 2025 года установили 32 комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально планировалось смонтировать 16 комплексов, однако за счет экономии бюджетных средств дополнительно установили еще 16 камер, предусмотренных планом 2026 года. Из них 12 размещены на дорогах регионального значения, 17 — на муниципальных, 3 — на федеральных трассах. Всего на дорогах республики в ежедневном режиме работают 210 камер.

Комплексы фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушения требований разметки. В минстрое отметили, что автоматизированный контроль повышает неотвратимость наказания и способствует снижению аварийности на наиболее проблемных участках.

В 2025 году объем поступлений от штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений превысил 1,6 млрд руб. С начала 2026 года в бюджет поступило еще 80 млн руб. от этого вида взысканий.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Росавтодор и власти Адыгеи подписали дополнительное соглашение о развитии региональных и местных дорог на 2026–2031 годы. Документ стал продолжением меморандума, заключенного в ноябре 2022 года, и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев