Росавтодор и Адыгея подписали план развития региональных дорог до 2031 года

Росавтодор и власти Адыгеи подписали дополнительное соглашение о развитии региональных и местных дорог на 2026–2031 годы. Документ стал продолжением меморандума, заключенного в ноябре 2022 года, и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Документ регламентирует параметры, установленные федеральным центром, и закрепляет механизм их выполнения. Планы восстановительных работ на региональной и местной сети будут синхронизированы с федеральными программами. Приоритетом станет устранение аварийно опасных участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Среди основных задач до 2031 года — приведение в нормативное состояние подъездных дорог к образовательным учреждениям, развитие маршрутов к туристическим объектам и обеспечение доступа к медицинским организациям в отдаленных населенных пунктах. Программа также учтет обращения граждан, поступившие во время ежегодной пресс-конференции президента России 19 декабря 2025 года.

Региональная дорожная политика будет формироваться с учетом потребностей жителей, задач социальной инфраструктуры и развития туристического кластера.

По итогам предыдущего шестилетнего плана 2019–2024 годов Адыгея перевыполнила целевые показатели федерального проекта. Доля дорог городских агломераций, соответствующих нормативам, составила 86,8% при плановом показателе 85%. По региональной сети республика достигла уровня 69,9% при целевом ориентире 63,5%. На сегодняшний день этот показатель вырос до 72,8%.

Новое соглашение открывает следующий этап развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона с акцентом на безопасность движения, повышение качества жизни граждан и создание современной устойчивой дорожной сети.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее планируют отремонтировать четыре моста до конца 2026 года. Работы затронут переправу через реку Улька на дороге Белореченск—Гиагинская—Дружба в Гиагинском районе, мост через реку Фарс на подъезде к хутору Карцеву в том же районе, мост через реку Чехрак на трассе Дружба—Егерухай в Кошехабльском районе и мост через реку Улька на автодороге Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск в Шовгеновском районе.

Никита Бесстужев