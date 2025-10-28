В Адыгее до конца 2025 года установят 16 камер фиксации нарушений ПДД

В Республике Адыгея до конца 2025 года планируют установить дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предусмотренные изначально на 2026 год. Решение стало возможным благодаря экономии средств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Как уточнил руководитель центра Азамат Керефов, новые комплексы разместят на дорогах регионального значения (9 штук), муниципального (6) и один — на участке федеральной трассы. Сейчас в республике в ежедневном режиме работают 194 камеры фиксации нарушений ПДД.

С начала 2025 года они зафиксировали более 1,9 млн нарушений на сумму свыше 1,2 млрд руб. Власти отмечают, что развитие системы контроля способствует снижению аварийности и росту дисциплины водителей.

По словам жителей региона, установка новых комплексов положительно влияет на безопасность.

Екатерина Голубева