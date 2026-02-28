Делегация Новороссийска посетила 102-ю российскую военную базу в Гюмри

Представители Новороссийского военного гарнизона посетили 102-ю ордена Александра Невского российскую военную базу, дислоцированную в Гюмри (Армения). Совместно с командиром базы полковником Андреем Юдаковым и командиром 39-го Ленинаканского пограничного отряда полковником Егором Акиньшиным делегация, возглавляемая главой города-героя Андреем Кравченко, ознакомилась с инфраструктурой объекта, сообщает мэр в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

На территории расположены историческая «Большая крепость» 1837 года постройки и военный городок, где военнослужащие проживают с семьями. Функционируют образовательные учреждения, детские сады и музей гарнизона. Также действует храм мученицы царицы Александры. В ходе визита были переданы книги об истории Новороссийска для пополнения библиотечных фондов.

Участники поездки возложили цветы к стеле Новороссийска на Аллее славы городов-героев у монумента «Мать Армения». Стороны подчеркнули историческую преемственность и значимость взаимодействия военных гарнизонов.

Никита Бесстужев